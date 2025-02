Trump verhängt neue Zölle gegen Mexiko, Kanada und China

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump macht seine Drohung wahr und verhängt weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Das teilte das Weisse Haus auf der Plattform X mit.

(Keystone-SDA) Der Zollsatz für Produkte aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko beträgt bis zu 25 Prozent, für kanadisches Rohöl sind es lediglich zehn Prozent, wie das Weisse Haus am Samstag auf X mitteilte. Dieser niedrigere Zollsatz gilt auch für Produkte aus China. Experten gehen von gravierenden Folgen vor allem für Mexiko und Kanada aus.

Trump hatte Mexiko, Kanada und China vorgeworfen, nicht genug gegen den Schmuggel der oftmals tödlichen Droge Fentanyl in die USA zu unternehmen. Mexiko und Kanada beschuldigte er zudem, illegale Migration in die USA nicht ausreichend behindert zu haben. Experten gehen jedoch davon aus, dass Trumps Vorgehen vor allem Verhandlungsmasse in den schon geplanten Neuverhandlungen von bestehenden Handelsabkommen aufbauen soll.