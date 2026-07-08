Trump verwirft Moskau als Treffpunkt für Putin und Selenskyj

Keystone-SDA

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US-Präsident Donald Trump rechnet im Zusammenhang mit möglichen Friedensgesprächen Russlands und der Ukraine mit einem Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bei einem Treffen mit Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels in Ankara sagte Trump, Putin habe als Ort für ein Treffen "idealerweise Moskau" vorgeschlagen. Er habe darauf erwidert: "Du wirst dich nicht in Moskau treffen - das funktioniert einfach nicht."

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(Keystone-SDA) Er habe sich dabei in Selenskyjs Lage versetzt, sagte Trump weiter. Von Trump gefragt, ob er doch nach Moskau reisen würde, erwiderte der ukrainische Präsident: «Das ist schwierig. Es gibt viele ukrainische Drohnen dort.» Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder auch Ziele in der russischen Hauptstadt an.

Ein Treffen werde aber auf die eine oder andere Weise stattfinden, zeigte sich Trump überzeugt. «Etwas Positives wird passieren», sagte er.

Eine künftige Reise in die Ukraine schloss Trump ausdrücklich nicht aus. Auf die Frage, ob er die ukrainische Hauptstadt Kiew besuchen werde, sagte er: «Ja, würde ich.» Zugleich fügte er hinzu, dass er dies lieber nach einem Ende des Krieges tun würde: «Ich hätte lieber, dass der Krieg vorbei ist.» Sein Sicherheitsteam wäre von einer Reise während des Krieges auch wohl kaum begeistert, fügte er mit ironischem Unterton hinzu. Kiew sei aber auf jeden Fall eine «wunderschöne Stadt».