Trump will Export von Nvidias neuem KI-Chip Blackwell beschränken

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump will den Verkauf des neuen KI-Chips Blackwell von Nvidia ins Ausland beschränken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Er sei nämlich «jedem anderen Chip zehn Jahre voraus, aber nein, wir geben diesen Chip nicht an andere weiter», sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) gegenüber Reportern im Präsidentenflugzeug Air Force One. Die Äusserungen deuten darauf hin, dass die Regierung die Ausfuhr des hoch entwickelten Chips nicht ohne weiteres genehmigen wird. Trump fügte hinzu, er treffe sich regelmässig mit Nvidia-Chef Jensen Huang.