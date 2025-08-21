Trump will mit Militär auf Washingtons Strassen

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump will sich mit dem Militär auf den Strassen der Hauptstadt Washington zeigen. Radiomoderator Todd Starnes berichtete auf X, Trump habe ihm in einem Interview gesagt, "dass er heute Nacht mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington D.C. und dem Militär auf Patrouille gehen wird".

(Keystone-SDA) Trump sagte in dem Interview laut dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax, für den Starnes als Moderator arbeitet: «Ich gehe mit der Polizei und dem Militär raus.»

Ein Sprecher des Weissen Hauses sagte Newsmax, dass die Aktion von Sicherheitsvorkehrungen begleitet werden würde. Details sollten noch bekanntgegeben werden.

Dass Trump unlängst die Nationalgarde aktiviert hatte, um die angeblich ausser Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen, ist stark umstritten. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her.

Es gab bereits Protest. Im Stadtbild sind zunehmend Nationalgardisten an Orten zu sehen, an denen unter anderem Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.