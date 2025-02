Trump will Putin in Saudi-Arabien treffen

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Treffen werde «in nicht allzu ferner Zukunft» vermutlich in Saudi-Arabien stattfinden, sagte Trump im Weissen Haus.

«Ich bin mit Präsident Putin vor allem am Telefon befasst, und am Ende wollen wir uns treffen», sagte Trump. «Das erste Mal werden wir uns in Saudi-Arabien treffen, wir werden sehen, ob wir etwas zustande bringen», sagte er. Später könnte es zu gegenseitigen Besuchen der beiden kommen.

Trump telefoniert mit Putin und Selenskyj

Trump und Putin hatten am Morgen nach Angaben des Amerikaners mehr als eine Stunde lang telefoniert. Anschliessend telefonierte Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Er glaube daran, dass Putin Frieden wolle, sagte Trump. Dasselbe gelte für den ukrainischen Präsidenten. «Ich möchte sehen, dass das Töten von Menschen aufhört», betonte er.

Hegseth: Nato-Beitritt nicht realistisch

Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth einen Nato-Beitritt der Ukraine als unrealistisch bezeichnet.

Selenskyj betonte in einer Videoansprache, er glaube, dass die Stärke Amerikas gross genug ist, um gemeinsam mit der Ukraine und deren Partnern Russland und Kremlchef Wladimir Putin zu Frieden zu zwingen. Das Telefonat mit Trump sei gut und ausführlich verlaufen, so Selenskyj.