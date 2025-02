Trump will US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Sie sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner während eines Fluges mit der Air Force One erklärte.

(Keystone-SDA) Trump kündigte dies am Sonntag im Gespräch mit Reportern während seines Fluges zum Super Bowl – dem US-Football-Finale – in New Orleans an. Der Republikaner hatte schon während seiner ersten Amtszeit Zölle auf Stahl und Aluminium erheben lassen.