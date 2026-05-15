Tunnel Burg in Küssnacht SZ während fünf Nächten gesperrt
Der Tunnel Burg der Südumfahrung Küssnacht ist ab Montag bis am frühen Samstagmorgen jeweils in der Nacht gesperrt. Das Tiefbauamt Schwyz führt Unterhaltsarbeiten durch.
(Keystone-SDA) Die Sperrungen dauern jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh, wie der Bezirk Küssnacht am Freitag mitteilte. Der Verkehr wird durch das Dorf Küssnacht umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit. Tagsüber gibt es keine Verkehrseinschränkungen.