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Tyrannosaurus-rex-Skelett für 50 Millionen Dollar versteigert

Keystone-SDA

Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex ist bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar versteigert worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einem rund zehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Bietern sei der Hammer bei 50,1 Millionen Dollar gefallen. Damit sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein Dinosaurier-Skelett bezahlt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett mit dem Spitznamen «Gus» handle es sich um eines der grössten und vollständigsten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, hiess es. Zuvor hatte das Skelett eines Stegosaurus, das 2024 in New York bei einer Auktion fast 45 Millionen Dollar einbrachte, den Rekord für die teuersten je versteigerten Dinosaurier-Knochen gehalten.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

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