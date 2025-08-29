The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

UBS senkt Schweizer BIP-Prognose für 2026 leicht

Keystone-SDA

Die Ökonomen der Grossbank UBS haben ihre Konjunkturprognosen für die Schweiz korrigiert. Sie haben die BIP-Wachstumsprognose für 2026 leicht gesenkt. Die Erwartungen zum laufenden Jahr haben sie dagegen nicht angetastet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Vieles hängt jedoch davon ab, wie hoch die US-Zölle auf den Import von Schweizer Güter in Zukunft ausfallen. Die Schweizer Wirtschaft habe von der US-Zollpolitik belastet an Dynamik eingebüsst, schrieb die UBS am Freitag mit Blick auf die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) publizierten Konjunkturdaten im zweiten Quartal (BIP: +0,1 Prozent).

Die UBS-Ökonomen hatten nach dem guten ersten Quartal (+0,7 Prozent) sogar mit einem leichten BIP-Rückgang gerechnet.

Zollunsicherheit bleibt

Die Konjunkturlage in der Schweiz bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Die BIP-Entwicklung dürfte laut den UBS-Experten in den kommenden Quartalen stark davon abhängen, wie hoch die US-Zölle für Schweizer Exporteure letztendlich ausfallen werden. Dazu werde es wohl erst Ende Oktober mehr Klarheit geben, hiess es in dem vom UBS Chief Investment Office (GWM) veröffentlichten Bericht weiter.

Sollten die Zölle längerfristig auf dem aktuellen Niveau von 39 Prozent verweilen, dann werde das BIP-Wachstum der Schweizer spürbar tiefer ausfallen als bisher prognostiziert. «Eine tiefe Rezession dürfte der Schweizer Wirtschaft aber auch in einem negativen Szenario erspart bleiben», so die UBS-Experten.

Grundsätzlich gehen die UBS-Ökonomen davon aus, dass der Schweizer Aussenhandel in den kommenden Quartalen weiter durch den Zollstreit belastet sein wird. Zugleich dürfte der Konsum im Inland die Wirtschaft jedoch weiterhin stützen.

Prognose für 2026 etwas tiefer

Für das Jahr 2025 gehen die Experten nach wie vor von einem um Sportevents bereinigten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,3 Prozent aus. Auf unbereinigter Basis bleibt die Prognose bei +0,9 Prozent.

Leicht nach unten korrigiert wurde indes die Prognose für das Jahr 2026. Da gehen die UBS-Auguren auf bereinigter Basis noch von einem BIP-Wachstum von 0,9 Prozent nach bislang 1,0 Prozent aus. Unbereinigt wird ein Zuwachs in Höhe von 1,3 Prozent (zuvor +1,4 Prozent) erwartet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft