UCB Farchim investiert über 100 Millionen Franken in Bulle

Keystone-SDA

Der belgische Biopharmakonzern UCB Farchim will über 100 Millionen Franken in seinen Standort in Bulle FR investieren. Bis 2023 sollen rund 80 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die am Dienstag angekündigte Investition verteilt sich nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag auf verschiedene Projekte, mit denen die Infrastruktur gestärkt und die Produktionskapazität erhöht werden soll.

Am Standort Bulle beschäftigt das Unternehmen 760 Mitarbeitende. Die 80 neu geschaffenen Arbeitsplätze werden den Betrieb einer neuen Produktionsanlage unterstützen.

Am Standort Bulle wird eine chemische Verbindung hergestellt, die für verschiedene Medikamente von UCB von entscheidender Bedeutung ist. Bisher wurde der Stoff in Belgien produziert.

Die Bauarbeiten für die neue Anlage haben im September begonnen, wie der belgische Konzern weiter schreibt. UCB Farchim ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen.