Uetikon stimmt 40-Millionen-Kredit für neuen Seeuferpark zu

Keystone-SDA

Auf dem Areal der ehemaligen Chemiefabrik in Uetikon am Zürichsee kann ein neuer Park entstehen. Das Stimmvolk hat dem Baukredit von 40,3 Millionen Franken mit 84,5 Prozent Ja-Stimmen am Sonntag zugestimmt.

(Keystone-SDA) 2’380 Personen stimmten dem Kredit zu, 437 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung betrug 65,6 Prozent. Damit steht dem Seeuferpark, der 800 Meter am Uetiker Ufern entlangführen soll, nichts mehr im Weg.

Der Park entsteht auf dem ehemaligen Areal der chemischen Fabrik am See. Auf dem Gelände wird auch eine Kantonsschule und eine Berufsfachschule für rund 2000 Schülerinnen und Schüler sowie ein Quartier für bis zu 600 Einwohnerinnen und Einwohner entstehen.