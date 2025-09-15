The Swiss voice in the world since 1935
Ukraine beklagt Starlink-Ausfall

Keystone-SDA

Die ukrainische Armee klagt über einen erneuten Ausfall des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starlink. Der Kommandeur der Drohnentruppen, Robert Browdi berichtete, das System sei um 7.28 Uhr (6.28 Uhr MESZ) erneut entlang der ganzen Front ausgefallen. Eine halbe Stunde später habe die schrittweise Wiederherstellung des Dienstes begonnen, schrieb er bei Telegram.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Online-Plattform Downdetector beklagten auch Nutzer von Starlink in den USA einen Ausfall. Von Starlink gab es zunächst keine Bestätigung.

Starlink, das von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben wird, ist wichtig für Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Einrichtungen in der Ukraine, weil im russischen Angriffskrieg die klassische Telekommunikations-Infrastruktur zu grossen Teilen zerstört wurde. Aber auch die Armee nutzt grossflächig die Satelliten-Terminals für die Kommunikation.

Zuletzt war es im Juli zu einer weitreichenden Störung bei Starlink gekommen.

