Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung

Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt den europäischen Staats- und Regierungschefs nach ihrer Verständigung auf eine Finanzierung seines von Russland angegriffenen Landes.

1 Minute

(Keystone-SDA) Selenskyj sprach in sozialen Medien von einer «bedeutenden Unterstützung», die wirklich die Widerstandsfähigkeit seines Landes stärke. Es sei wichtig, die russischen Vermögenswerte eingefroren zu lassen, und dass die Ukraine eine finanzielle Sicherheitsgarantie für die nächsten Jahre erhalten habe.

Die EU-Staaten haben sich in der Nacht nach monatelangem Streit auf einen Kompromiss zur Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine für die nächsten zwei Jahre verständigt. Nach Angaben des deutschen Kanzlers Friedrich Merz erhält Kiew von der Europäischen Union einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro (rund 84 Milliarden Franken). Falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden.