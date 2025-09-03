Umbau und Erneuerung des Kantonsgerichts Baselland kostet mehr

Das Gebäude des Kantonsgerichts Baselland in Liestal soll für insgesamt 64,5 Millionen Franken erneuert und erweitert werden. Die Baselbieter Regierung hat beim Landrat 60,1 Millionen Franken beantragt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das Projekt wird teurer als vorgesehen.

(Keystone-SDA) 4,4 Millionen Franken hatte der Landrat bereits für das geplante Vorhaben bewilligt.

Die Ausgaben für das gesamte Projekt wurden 2021 noch auf rund 38,6 Millionen Franken veranschlagt. Ein erheblicher Teil der Kostensteigerung sei auf die ausserordentlich hohe Baupreis-Teuerung zwischen 2020 und 2024 zurückzuführen, heisst es weiter.

Zudem habe sich gezeigt, dass das Projekt komplexer sei als ursprünglich angenommen. Im Vergleich mit anderen aktuellen Gerichtsbauten in der Schweiz seien die Kosten in Anbetracht des unbestrittenen Bedarfs aber wirtschaftlich vertretbar, schreibt die Regierung.

Umsetzung ab Ende 2026

Das Vorhaben soll gemäss Mitteilung ab Ende 2026 bis voraussichtlich 2029 umgesetzt werden. Das vorgesehene Projekt erfülle langfristig die Anforderungen an einen zeitgemässen Gerichtsbetrieb, heisst es weiter. Während der Bauarbeiten wird das Kantonsgericht an die Kasernenstrasse 31 in Liestal umziehen.

Das historische Gebäude beim Bahnhof war 1854 von der Stadt Liestal erstellt und als Schulhaus genutzt worden. 1919 wurde es an den Kanton verkauft. Bereits 2004 hatte der Landrat gemäss Mitteilung den Handlungsbedarf für bauliche Veränderungen anerkannt.