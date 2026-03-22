Umfrage: Norweger setzen auf Kronprinz Haakon

Keystone-SDA

Den Skandalen um seine engste Familie zum Trotz ist Norwegens Kronprinz Haakon (52) bei seinen Landsleuten einer Umfrage zufolge sehr beliebt. Knapp vier von fünf Norwegern glauben demnach, dass der Thronfolger ein "sehr guter" oder "ziemlich guter" König sein wird. Für die Online-Zeitung "Nettavisen" hat das Marktforschungsinstitut "InFact" etwas mehr als 1.000 Norwegerinnen und Norweger befragt. Nur knapp acht Prozent seiner Landsleute meinen laut der Umfrage, dass Haakon seine Aufgabe "sehr schlecht" oder "ziemlich schlecht" erfüllen werde. Der Rest weiss es nicht oder glaubt demnach, dass er es weder gut noch schlecht machen wird.

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(Keystone-SDA) Anders sieht es im Fall seiner Frau aus. Knapp 42 Prozent der Norweger glauben laut einer Umfrage im Auftrag von «Nettavisen» nicht, dass Kronprinzessin Mette-Marit (52) geeignet ist, Königin zu werden. Knapp 31 Prozent halten sie demnach für geeignet. Rund 27 Prozent waren unsicher.

Die gesunkene Popularität der Kronprinzessin dürfte mit ihrer jahrelangen Freundschaft zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zusammenhängen. Diese war durch die Veröffentlichung neuer Akten in dem Fall im Januar bekanntgeworden. Mette-Marits ältester Sohn musste sich zudem gerade erst wegen mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht verantworten. In einem Fernsehinterview hatte sich die Kronprinzessin am Freitag zu ihrem Epstein-Kontakt erklärt. Viele Norweger zeigten sich aber enttäuscht darüber, dass Mette-Marit ihrer Ansicht nach auf entscheidende Fragen keine Antwort hatte.