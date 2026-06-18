Umfrage: Satte Mehrheit für schärfere UBS-Regulierung

Keystone-SDA

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Die Schweizerinnen und Schweizer unterstützen grossmehrheitlich strengere Kapitalvorschriften für Grossbanken. In einer repräsentativen Umfrage stimmten 75 Prozent einer Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften zu.

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(Keystone-SDA) Der Bundesrat könne sich damit auf eine breite Rückendeckung in der Bevölkerung stützen, schreibt das Umfrageinstitut YouGov am Donnerstag. Trotz Bewusstsein für mögliche wirtschaftliche Konsequenzen überwiege der Wunsch nach Stabilität und Risikoreduktion im Finanzsystem. Das Institut befragte im Juni gut 1000 Personen.

Die UBS warnt bekanntlich, strengere Vorschriften könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Im Raum steht deshalb auch die Möglichkeit, dass die Bank Geschäfte ins Ausland verlagert.

Dies wird von der Bevölkerung durchaus ernst genommen: 52 Prozent halten eine (Teil-)Abwanderung der UBS mittelfristig für eher oder sehr wahrscheinlich, so das Communiqué. Trotzdem sei die Haltung klar: 72 Prozent sprechen sich dafür aus, an strengen Kapitalregeln festzuhalten – selbst wenn die UBS mit Abwanderung drohe.