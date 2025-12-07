The Swiss voice in the world since 1935
Umstrittenes Cannabisgesetz: Vorreiterrolle oder Vorpreschen

Cannabis soll in der Schweiz für Erwachsene legalisiert werden. Parteien und Organisationen sind sich jedoch uneinig darüber, wie die Regulierung von Cannabis in der Schweiz umgesetzt werden soll. Das zeigen die Vernehmlassungsantworten.

1 Minute

(Keystone-SDA) In ihrer Stellungnahme schrieb die SP, das Gesetz fördere einen verantwortungsvolleren und risikoärmeren Umgang mit Cannabis, der den Jugendschutz gewährleiste. Die Marktregulierung und Legalisierung von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken widersprechen einer verantwortungsvollen Drogenpolitik, kam die SVP zum Schluss.

Sowohl die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) als auch das Blaue Kreuz plädieren darauf, zuerst die Resultate aus den laufenden Pilotprojekten abzuwarten. Die legale Cannabis-Abgabe wird seit zwei Jahren in der Schweiz getestet. Die Vernehmlassung endete am 1. Dezember.

