The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

UN: Wachsende Gewalt der Militärdiktatur in Myanmar

Keystone-SDA

Die Gräueltaten des Militärregimes in Myanmar reissen nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros nicht ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor allem in der Rakhine-Region (auch: Rakhaing), in der die unterdrückte Minderheit der muslimischen Rohingya lebt, würden Menschen gefoltert und getötet, Dörfer dem Erdboden gleich gemacht und Tausende in die Flucht gezwungen. Myanmar ist mehrheitlich buddhistisch.

Seit dem Militärputsch 2021 seien nach glaubhaften Berichten landesweit 7.100 Menschen vom Militär getötet worden, ein Drittel davon Frauen und Kinder. Unter anderem gebe es mindestens 26 Berichte über den Einsatz von Chemikalien, die an Sprengkörpern angebracht waren. Fast 30.000 Menschen seien aus politischen Gründen verhaftet worden. Mit dem Putsch wurde die gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Die Rohingya waren auch unter Suu Kyi verfolgt worden.

Seit November 2023 seien wegen einer Gewalteskalation in Rakhine nach Schätzungen 150.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflohen, heisst es in dem UN-Bericht. In dem Land lebten bereits rund eine Million Rohingya, die dort nach früheren Drangsalierungen und Vertreibungen Zuflucht gefunden hatten. In Myanmar werden nach UN-Angaben noch rund 400.000 Rohingya vermutet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft