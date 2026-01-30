UN-Chef warnt Mitgliedsländer vor «unmittelbarem finanziellem Kollaps»

Keystone-SDA

Unter anderem wegen ausbleibender Zahlungen des einst grössten Geldgebers USA hat Generalsekretär António Guterres vor einem "unmittelbaren finanziellen Kollaps" der Vereinten Nationen gewarnt. Die finanzielle Situation der Organisation verschlechtere sich rapide weiter und wenn keine Lösung gefunden werde, könne im Juli das Geld für das reguläre Budget ausgehen, hiess es in einem Brief des UN-Chefs an die 193 Mitgliedsstaaten, der der Deutschen Presse-Agentur in New York vorlag.

(Keystone-SDA) Guterres bat alle Mitgliedsstaaten, entweder pünktlich zu zahlen oder die Finanzierungsregularien der UN zu reformieren. Alleine die USA schulden den Vereinten Nationen derzeit insgesamt mehrere Milliarden Dollar. US-Präsident Donald Trump hat die Organisation in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.