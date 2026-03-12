The Swiss voice in the world since 1935
UN-Flüchtlingshilfswerk: Bis zu 3,2 Millionen Vertriebene im Iran

Keystone-SDA

Seit Ausbruch des Kriegs im Iran sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bislang bis zu 3,2 Millionen Menschen innerhalb des Landes geflüchtet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der jüngsten Einschätzung der Organisation zufolge sind zwischen 600.000 und einer Million Haushalte zeitweise vertrieben worden. Im Iran leben gut 90 Millionen Menschen.

Die meisten Betroffenen würden aus Teheran und anderen Grossstädten im Norden des Landes und in ländlichen Gebieten Schutz suchen, hiess es. Wenn der Konflikt andauere, werde die Zahl der Binnenflüchtlinge voraussichtlich noch steigen, warnte das UNHCR.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

