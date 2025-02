UN-Mission: Konvoi im Libanon angegriffen

Ein Konvoi der UN-Beobachtungsmission im Libanon (Unifil) ist nach eigenen Angaben angegriffen worden. Die Blauhelme seien auf dem Weg zum Flughafen der Hauptstadt Beirut gewesen, als ihr Konvoi am Abend attackiert worden sei, hiess es in einer Mitteilung. Dabei sei ein Fahrzeug in Brand geraten. Der scheidende Vize-Kommandeur sei verletzt worden. "Wir fordern eine umfassende und sofortige Untersuchung durch die libanesischen Behörden", hiess es. Alle Täter müssten vor Gericht kommen.