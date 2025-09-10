UN-Sicherheitsrat berät über Israels Angriff auf Hamas in Katar

Keystone-SDA

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt sich heute (21.00 Uhr MESZ) mit dem Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Katar. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Beantragt habe die Dringlichkeitssitzungssitzung unter anderem Algerien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei dem israelischen Überraschungsangriff waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der Sohn des ranghöchsten Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter. Katar bezeichnete den Angriff als «eklatanten Verstoss gegen alle internationalen Rechte und Normen» und eine «ernsthafte Gefahr für die Sicherheit» der Bevölkerung in Katar.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der Angriff sei eine Reaktion auf den tödlichen Anschlag zweier Hamas-Mitglieder in Jerusalem, bei dem am Montag sechs Menschen getötet worden waren, und einen tödlichen Hamas-Angriff auf Soldaten im Gazastreifen.

Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran.

Arabische Staaten verurteilten Israels Angriff. Auch US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierten den Angriff.