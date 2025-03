Unbekannte überfallen Hotel in Verbier VS und fesseln Nachtwächter

Keystone-SDA

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch ein Hotel in Verbier VS überfallen. Sie fesselten den Nachtwächter und entwendeten einen Safe, bevor sie flüchteten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 3 Uhr überraschte der Nachtwächter eines Hotels in Verbier unbekannte Personen, die an der Rezeption «herumstöberten», wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Diese griffen ihn an, fesselten ihn und entwendeten einen Safe. Anschliessend ergriffen die Räuber die Flucht.

Dem Opfer gelang es, sich zu befreien und Alarm zu schlagen. Die Suche nach den Tätern und die Ermittlungen waren am Mittwochnachmittag noch im Gang.