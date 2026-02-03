Unbekannte bedrohen Mann in der Stadt St. Gallen mit einem Messer

Keystone-SDA

Unbekannte haben am Montagabend in der Stadt St. Gallen einen 42-jährigen Mann ausgeraubt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, mit einem Messer bedroht worden zu sein.

(Keystone-SDA) Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Mann bei der Notrufzentrale St.Gallen und gab an, dass er von zwei unbekannten Männern ausgeraubt worden sei. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung.

Der 42-Jährige sagte gegenüber der Polizei weiter, dass er den Unbekannten mehrere hundert Franken gegeben habe. Eine Fahndung durch Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei St.Gallen blieb erfolglos, heisst es im Communiqué weiter.