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Unbekannte brechen in Basel in Telefongeschäft ein

Keystone-SDA

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in einen Telekommunikations-Shop an der Basler Greifengasse eingebrochen. Sie flüchteten mit Deliktsgut und einem Fahrzeug Richtung Grossbasel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich um etwa 03.00 Uhr, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Die unbekannte Täterschaft habe die Eingangstür aus Glas eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens und des Deliktsbetrages seien noch unklar.

Eine Fahndung verlief gemäss Mitteilung erfolglos. Es werden Zeugen gesucht.

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