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Unbekannte brechen in Talstation der Seilbahn in Brülisau AI ein

Keystone-SDA

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in die Talstation der Luftseilbahn Brülisau-Hoher Kasten eingebrochen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bargeld konnte keines erbeutet werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es ist bereits der zweite Einbruch in die Talstation der Luftseilbahn. In der Nacht auf Dienstag stahlen unbekannte Täter mehrere tausend Franken, nachdem sie diverse Behältnisse aufgebrochen hatten. Auch damals entstand gemäss Mitteilung beträchtlicher Sachschaden.

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