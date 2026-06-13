The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Unbekannte brechen in Waffengeschäft im Kanton Schwyz ein

Keystone-SDA

In ein Waffengeschäft in Ried im Kanton Schwyz sind in der Nacht auf Samstag Unbekannte eingebrochen. Stunden später nahm die Polizei in Zürich fünf verdächtige Männer aus Frankreich fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Täter kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Waffengeschäft, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte. Es seien mehrere Waffen und Waffenzubehör entwendet worden, und es sei grosser Sachschaden entstanden.

Noch im Verlauf des Morgens konnten in Zürich fünf Personen durch die Kantonspolizei Zürich verhaftet werden, wie es weiter hiess. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf aus Frankreich stammende Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Diese werden verdächtigt, am Einbruch in das Waffengeschäft beteiligt gewesen zu sein.

Die genaue Anzahl der entwendeten Waffen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind nun Teil der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz geleiteten Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft