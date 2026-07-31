Unbekannte rammen Schaufenster von Uhrengeschäft in Basel mit Auto

Keystone-SDA

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Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen die Fensterscheibe eines Basler Uhrengeschäfts mit einem Auto gerammt. Trotz des Schadens machten sie keine Beute, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Einbruchsversuch wurde gegen 03.20 Uhr in der Freie Strasse verübt, wie es heisst. Die Täter hätten versucht, die Schaufensterscheibe mit einem Auto zu rammen. Es sei ihnen nicht gelungen, in das Geschäft einzudringen und Güter zu entwenden.

Anschliessend flüchteten die Männer in einem Auto mit französischen Kontrollschildern, wie die Behörde schreibt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Kantonspolizei sei erfolglos verlaufen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heisst es weiter. Es werden Zeugen gesucht.