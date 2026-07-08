Unbekannte randalieren in Schule in Würenlingen AG

Keystone-SDA

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Unbekannte haben vergangene Woche eine Sekundarschule im aargauischen Würenlingen verwüstet und ein Notebook sowie ein Klimagerät gestohlen. In den vergangenen Monaten kam es wiederholt zu Fällen von Vandalismus an Aargauer Schulen.

3 Minuten

(Keystone-SDA) WAS IST PASSIERT?

Unbekannte brachen in das Schulhaus ein und verwüsteten sämtliche Zimmer. Die Aargauer Zeitung berichtete am Dienstag zuerst darüber. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte am Mittwoch den Fall gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Vor einer Woche hätte dann die Schulschlussfeier stattfinden sollen. An diesem Tag seien die WC demoliert und mit Fäkalien verschmiert gewesen. Lehrmaterial, Stühle und weiteres Inventar seien aus dem Fenster ins Biotop und auf den Rasen geworfen worden, schrieb die Zeitung weiter. Die Schulschlussfeier sei daraufhin abgesagt worden.

WIE HAT DIE GEMEINDE REAGIERT?

Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt eingereicht, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigte. Es handle sich um Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Diebstahl.

WELCHE ÄHNLICHEN FÄLLE SIND BEKANNT?

Auch in der Aargauer Gemeinde Menziken kam es vor Kurzem zu Vandalismus an einer Oberstufenschule. Gemäss dem Nachrichtenportal 20 Minuten wurden Spiegel zertrümmert, WC-Türen abgerissen und Rauchmelder kaputt gemacht.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt diese Vorkommnisse ebenfalls. Auch hier hat die Gemeinde Anzeige erstattet – wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

GAB ES AUCH FÄLLE AN WEITERFÜHRENDEN SCHULEN?

Diesen Frühling landete die Kantonsschule Wettingen mehrfach in den nationalen Schlagzeilen: Mitte Mai hatten während der «Uselütete» aggressive und teils vermummte Personen andere mit Gegenständen wie Bier, Essig und Eiern beworfen. Laut den Untersuchungsergebnissen der Schule besuchten die meisten Beteiligten die Kantonsschule Baden.

Ende Mai kam es in an der gleichen Schule zu massiven Sachbeschädigungen. In einem Fall beantragte die Kantonsschule Baden beim kantonalen Bildungsdepartement eine Wegweisung. Zudem reichte die Schulleitung Strafanzeige gegen Unbekannt ein.

HAT DER AARGAU EIN GEWALTPROBLEM?

«Vandalismus in Schulhäusern und auf Schulanlagen ist und bleibt leider ein Dauerbrenner», schrieb Mediensprecher Graser. Viele Gemeinden setzten inzwischen auf Videoüberwachung, was abschreckend wirke und im Fall von Straftaten die Identifizierung der Täterschaft erleichtere.

Da die Schulanlagen seit jeher beliebte Treffpunkte von Jugendlichen sind, zeige die Polizei an solchen Orten regelmässig Präsenz und führe Personenkontrollen durch, schrieb Graser weiter.