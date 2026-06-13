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Unbekannte rauben 84-Jährige auf offener Strasse in Oberwil BL aus

Keystone-SDA

Drei unbekannte Personen haben am Freitagabend in Oberwil BL einer 84-jährigen Frau die Armbanduhr gewaltsam auf offener Strasse entrissen. Die Täter hielten zuvor mit dem Auto bei der Seniorin an und zogen sie schliesslich ans Fahrzeug heran. Die Polizei sucht nun die Täter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau sei zu Fuss im Bereich Hohlegasse / Hohestrasse unterwegs gewesen, als ein Auto neben ihr anhielt, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Die drei Insassen verwickelten die Seniorin zunächst in ein Gespräch.

Während des Gesprächs zogen der Fahrer und eine Frau auf dem Rücksitz das Opfer unvermittelt an den Wagen und entrissen ihr gewaltsam die Uhr. Anschliessend flüchtete die Täterschaft mit dem Fahrzeug in eine unbekannte Richtung.

Bei dem Tatfahrzeug habe es sich um einen dunklen Personenwagen mit ausländischen Kontrollschildern gehandelt, so die Polizei weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Patrouillen blieb bis am Samstagmittag ohne Erfolg.

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