Unbekannte schlagen in Basel 28-Jährigen spitalreif

In der Nacht auf Sonntag ist in Basel ein 28-Jähriger von mehreren Unbekannten schwer verletzt worden. Er musste in eine Notfallstation gebracht werden. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos.

(Keystone-SDA) Der Angriff passierte vor halb fünf Uhr morgens beim Durchgang von der Steinenvorstadt zum Birsig-Parkplatz. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mittelte, wurde der Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit Stich- und Schlagwaffen verletzt.