Unbekannte sprengen Geldautomaten in Küssnacht am Rigi SZ

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag bei einem Tankstellenshop in Küssnacht am Rigi SZ einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Bargeld dabei erbeutet werden konnte, sei derzeit noch unklar, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit.