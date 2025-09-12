Unbekannte stehlen in Appenzell Ausserrhoden Weidezaunapparate
Unbekannte haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden mehrere Weidezaunapparate entwendet. In Herisau, Rehetobel und Wald verschwanden die Geräte direkt von den Weiden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Die Geräte erzeugen Stromimpulse für Elektrozäune. Den Wert der gestohlenen Viehhüteaparate schätzt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf über 1000 Franken. Sie bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sich fremde Personen bei Viehweiden oder Weideställen aufhalten.