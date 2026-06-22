Unbekannte Täterschaft fährt mit Auto in Uhrengeschäft in Davos GR

Keystone-SDA

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In der Nacht auf Montag hat eine unbekannte Täterschaft ein Uhrengeschäft in Davos Platz mit einem Fahrzeug gerammt. Die Kantonspolizei bestätigt eine entsprechende Meldung des Newsportals suedostschweiz.ch.

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(Keystone-SDA) Demnach fuhr die unbekannte Täterschaft mit einem Fahrzeug in den Eingang des Uhrengeschäfts. Die Polizei wurde um 3 Uhr morgens am Montag alarmiert. Die Fahndung nach der Täterschaft und dem Auto, welches gemäss dem Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, Markus Walser, wohl stark beschädigt ist, läuft. Zur Deliktsumme konnte Walser gegenüber Keystone-SDA noch keine Aussage machen.