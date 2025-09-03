The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Unbekannte Täterschaft nach Raubversuch in Burgdorf flüchtig

Keystone-SDA

Bei einem Raubversuch am Bahnhof Burgdorf vom vergangenen Freitag ist eine Frau verletzt worden. Die mutmassliche Täterschaft flüchtete laut Polizeiangaben ohne Beute in unbekannte Richtung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die unbekannte Täterschaft versuchte bei den Bushaltestellen einer Frau die Handtasche zu entreissen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau stürzte in der Folge und verletzte sich dabei. Ein Passant habe ihr erste Hilfe geleistet, bevor sie sich selbstständig in medizinische Versorgung begeben habe.

Die Kantonspolizei Bern ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft