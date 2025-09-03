Unbekannte Täterschaft nach Raubversuch in Burgdorf flüchtig

Keystone-SDA

Bei einem Raubversuch am Bahnhof Burgdorf vom vergangenen Freitag ist eine Frau verletzt worden. Die mutmassliche Täterschaft flüchtete laut Polizeiangaben ohne Beute in unbekannte Richtung.

(Keystone-SDA) Die unbekannte Täterschaft versuchte bei den Bushaltestellen einer Frau die Handtasche zu entreissen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau stürzte in der Folge und verletzte sich dabei. Ein Passant habe ihr erste Hilfe geleistet, bevor sie sich selbstständig in medizinische Versorgung begeben habe.

Die Kantonspolizei Bern ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen.