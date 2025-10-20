The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Unbekannte verletzen Mann bei Raubüberfall in Frenkendorf BL

Keystone-SDA

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in der Bahnunterführung von Frenkendorf einen 44-Jährigen angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Das Opfer suchte danach selbständig ein Spital auf, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Raubüberfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr bei der Talstrasse. Der genaue Tathergang ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, wie es im Communiqué heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft