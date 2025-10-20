Unbekannte verletzen Mann bei Raubüberfall in Frenkendorf BL

Keystone-SDA

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in der Bahnunterführung von Frenkendorf einen 44-Jährigen angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Das Opfer suchte danach selbständig ein Spital auf, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Raubüberfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr bei der Talstrasse. Der genaue Tathergang ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, wie es im Communiqué heisst.