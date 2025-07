Unbekannte verunfallen bei Hallau SH mit gestohlenem Auto

Keystone-SDA

Zwei der Polizei unbekannte Männer haben in Wunderklingen SH ein Auto gestohlen. In der Folge verunfallten die Diebe mit dem Auto bei Hallau SH, wie die Schaffhauser Kantonspolizei am Donnerstagabend mitteilten. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

(Keystone-SDA) Das laut aktuellem Ermittlungsstand gestohlene Unfallauto wurde am frühen Donnerstagnachmittag gefunden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kurz darauf meldete eine weitere Person der Polizei, dass sie zwei ihr unbekannte, nicht ortskundige Männer von Obermettingen (D) zum Zollamt Wunderklingen gefahren habe.

Erst zu Hause bemerkte die Person, dass die beiden eine Flasche in ihrem Auto vergessen hatten. Als die Person ihnen diese zurückbringen wollte, sah sie in Wunderklingen nur noch, wie die beiden Männer in einem Auto in Richtung Hallau davonfuhren.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Schaffhauser Polizei in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) blieb bis zum späten Donnerstagabend erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.