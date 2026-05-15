Unbekannte verwüsten Neubau-Wohnungen in Wettingen AG

Keystone-SDA

Eine unbekannte Täterschaft hat in einer Neubau-Überbauung in Wettingen AG mehrere Wohnungen verwüstet. Gemäss Angaben der Polizei entstand ein grosser Sachschaden. Die Unbekannten brachen auch in ein Baustellenmagazin ein und entwendeten mehrere Maschinen.

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(Keystone-SDA) Ein Bauarbeiter habe den Einbruch am Freitagmorgen gemeldet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Dabei habe sich herausgestellt, das offenbar am Auffahrtstag zudem mehrere Wohnungen stark beschädigt worden seien.

Es seien diverse Platten zerschlagen sowie mehrere Wände mit Gips und Farbe verschmiert worden. Die Kantonspolizei sicherte die Spuren und leitete Ermittlungen ein. Sie sucht Zeugen, welche die Vandalen beobachtet haben.