Unbekannter überfällt Postfiliale in Wettingen AG

Ein unbekannter Mann hat am Freitag die Postfiliale in Wettingen AG überfallen. Er erbeutete Bargeld und konnte zu Fuss flüchten.

(Keystone-SDA) Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Überfall ereignete sich am Freitag kurz vor 18.30 Uhr. Der unbekannte, vermummte Mann betrat die Filiale und bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe. Eine rasch eingeleitete Fahndung blieb bis zum Samstagmorgen ohne Erfolg.

