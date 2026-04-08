Unbekannter überfällt Tankstellen-Shop in Liestal

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Tankstellen-Shop in Liestal überfallen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Stichwaffe und verlangte von ihm, Bargeld auszuhändigen. Bei diesem Raubüberfall wurde niemand verletzt, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der mutmassliche Täter passte kurz nach 20.30 Uhr dem Mitarbeiter beim Personalzugang ab. Er war mit einer schwarzen Sturmmaske vermummt und erzwang den Zutritt zum Laden an der Rheinstrasse. Er verlangte in gebrochenem Hochdeutsch das Geld und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei sucht Zeugen und ist interessiert an Videos und Fotos. Sie setzt eine Belohnung von bis zu 3000 Franken aus, wie es weiter heisst.