Unbekannter überfällt Tankstellenshop in der Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Freitagmorgen einen Tankstellenshop in der Stadt St. Gallen überfallen. Der maskierte Räuber erbeutete gemäss der Kantonspolizei über tausend Franken an Bargeld.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann begab sich kurz nach 6.30 Uhr hinter den Kassenbereich und bedrohte eine Angestellte mit einem Messer, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Nachdem ihm das geforderte Geld ausgehändigt wurde, verliess er den Shop in unbekannte Richtung.

Die umgehend eingeleitete Fahndung der Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen sei zunächst erfolglos geblieben.