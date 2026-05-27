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Unbekannter überfällt Tankstellenshop in Reinach AG

Keystone-SDA

Ein Vermummter hat am frühen Mittwochmorgen einen Tankstellenshop einer Coop-Tankstelle in Reinach AG überfallen. Er war laut Kantonspolizei mit einem Messer bewaffnet und erbeutete einige hundert Franken Bargeld.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als die Angestellte kurz vor 5 Uhr den Laden an der Aarauerstrasse habe öffnen wollen, sei sie davor auf einen vermummten, schwarz gekleideten Mann gestossen. Dies schrieb die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Der Mann habe sie mit dem Messer bedroht, sie ins Innere des Ladens gedrängt und Geld gefordert. «Augenblicke später» sei er geflüchtet, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei hat laut eigenen Angaben eine Fahndung mit etlichen Patrouillen gestartet. Der Mann sei jedoch verschwunden.

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