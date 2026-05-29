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Unbekannter überfiel Kiosk in Basel mit Schusswaffe

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Kiosk an der Reinacherstrasse in Basel überfallen und dabei Geld sowie weitere Wertgegenstände erbeutet. Der Täter bedrohte die anwesende Mitarbeiterin gegen 14.35 Uhr mit einer Schusswaffe, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Verletzt wurde laut Mitteilung niemand. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt blieb den Angaben zufolge bislang erfolglos.

Der Gesuchte spreche Deutsch und habe schwarze mittellange gelockte Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er habe schwarze kurze Hosen, ein schwarzes Heavy-Metal-T-Shirt mit rotem Aufdruck, ein schwarzes Bandana, ein schwarzes Baseballcap, einen schwarzen Schlauchschal sowie eine silberfarbene Halskette getragen, die an eine Fahrradkette erinnere. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sucht Zeuginnen und Zeugen.

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