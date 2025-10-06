Unbekannter bedroht in Biel Verkäuferin mit Messer
Ein Unbekannter hat am Samstag in der Bieler Silbergasse einen Laden überfallen. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Bargeld.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Mit seiner Beute flüchtete der Täter Richtung Kreuzplatz, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Der mutmassliche Täter konnte bislang nicht angehalten werden. Die Polizei sucht Zeugen.