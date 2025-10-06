The Swiss voice in the world since 1935
Unbekannter bedroht in Biel Verkäuferin mit Messer

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Samstag in der Bieler Silbergasse einen Laden überfallen. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Bargeld.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit seiner Beute flüchtete der Täter Richtung Kreuzplatz, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der mutmassliche Täter konnte bislang nicht angehalten werden. Die Polizei sucht Zeugen.

