Unbekannter beraubt 51-jährigen Mann in Basel

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in Basel einen 51-jährigen Fussgänger beraubt. Das Opfer wurde beim Überfall leicht verletzt, der Täter konnte flüchten.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 04.30 Uhr im Claramattweg, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Der Geschädigte war zu Fuss unterwegs, als ihn der Täter unvermittelt von hinten angriff und zu Boden stiess.

Der Unbekannte entwendete dem Mann das Portemonnaie und flüchtete anschliessend in Richtung Claramatte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Kantonspolizei verlief bislang erfolglos.