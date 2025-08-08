Unbekannter geht Frau in Bremgarten sexuell an

Keystone-SDA

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende eine Frau an der Aare in Bremgarten bei Bern sexuell angegangen. Danach ergriff der Mann die Flucht, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau kurz nach 6 Uhr mit ihrem Hund auf einem Spaziergang, als sie auf dem Fussweg entlang der Aare von einem schwarz gekleideten Mann tätlich angegriffen und sexuell angegangen wurde. Die Tat ereignete sich zwischen Felsenaubrücke und Seftausteg im Bereich eines Ziegenstalls, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Nachdem der Täter von der Frau abliess, ergriff er die Flucht in Richtung Felsenaubrücke. Kurz nach der Tat begegnete die Frau auf dem Uferweg einem Jogger, der ebenfalls in Richtung Felsenaubrücke unterwegs war.

Die Polizei konnte den Täter bislang nicht identifizieren. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere den Jogger.