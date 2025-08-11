Unbekannter greift Frau in Urtenen-Schönbühl sexuell an

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf den 1. August in Urtenen-Schönbühl eine Frau sexuell angegangen und sie dabei leicht verletzt. Die Kantonspolizei Bern konnte den Täter bislang nicht fassen, wie sie am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau war gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 23.35 Uhr zu Fuss vom Zentrumsplatz herkommend auf dem Eigerweg unterwegs, als sie ein Unbekannter auf der Höhe der Autobahnunterführung angriff und sexuell anging. Sie konnte sich wehren und entkommen, wie es in der Mitteilung hiess. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.