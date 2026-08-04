Unbekannter greift zwei Männer in Basel an und verletzt sie

Keystone-SDA

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Im Basler De-Wette-Park sind am Montagabend zwei Männer von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Laut Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft vom Dienstag mussten die Geschädigten hospitalisiert werden.

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(Keystone-SDA) Der Täter ging am Montag gegen 23.20 Uhr mit Körpergewalt gegen zwei am Boden liegende Männer vor, wie es heisst. Die Geschädigten, Männer im Alter von 45 und 27 Jahren, seien von der Sanität ins Spital gebracht worden.

Gemäss bisheriger Ermittlungen der Kriminalpolizei sind die Gründe für die Tat noch unklar. Der Täter sei in Begleitung eines weiteren Unbekannten unterwegs gewesen. Eine Fahndung der Kantonspolizei sei erfolglos verlaufen.