Unbekannter klaut BMW aus Autogarage in Baar ZG

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter in Baar in eine Autogarage eingebrochen. Er entwendete einen BMW, der Stunden später von der Polizei in Frankreich aufgefunden wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um in die Autogarage zu gelangen, hatte der mutmassliche Täter eine Scheibe mit einem Stein eingeschlagen, hiess es in einer Mitteilung der Zuger Polizei vom Dienstag. Drinnen kam er zu einem Autoschlüssel und fuhr mit dem BMW in unbekannte Richtung davon.

Die Zuger Polizei habe Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen, wie das Communiqué weiter festhielt.