The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Unbekannter verletzt 62-Jährige in Badi in Seengen AG

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in einem Freibad in Seengen AG eine 62-jährige Frau angegriffen und verletzt. Die Frau erlitt Schürfungen und Prellungen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.45 und 11.15 Uhr im Männerbad am Hallwilersee. Zwischen der Frau und dem jungen Mann sei es zu einem Disput gekommen, weil dieser sein Badetuch direkt neben ihres gelegt hatte. Sie habe den Mann gebeten, sich im weitgehend leeren Sonnendeck einen anderen Platz zu suchen, heisst es weiter.

Daraufhin habe der Unbekannte die 62-Jährige mit den Füssen gegen den Kopf und den Körper getreten. Andere Badegäste eilten der um Hilfe schreienden Frau gemäss Mitteilung zu Hilfe, worauf der Täter flüchtete.

Die Frau liess sich nach dem Vorfall ärztlich untersuchen und erstattete gleichentags Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft