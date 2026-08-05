Unbekannter verletzt 62-Jährige in Badi in Seengen AG

Keystone-SDA

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Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in einem Freibad in Seengen AG eine 62-jährige Frau angegriffen und verletzt. Die Frau erlitt Schürfungen und Prellungen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.45 und 11.15 Uhr im Männerbad am Hallwilersee. Zwischen der Frau und dem jungen Mann sei es zu einem Disput gekommen, weil dieser sein Badetuch direkt neben ihres gelegt hatte. Sie habe den Mann gebeten, sich im weitgehend leeren Sonnendeck einen anderen Platz zu suchen, heisst es weiter.

Daraufhin habe der Unbekannte die 62-Jährige mit den Füssen gegen den Kopf und den Körper getreten. Andere Badegäste eilten der um Hilfe schreienden Frau gemäss Mitteilung zu Hilfe, worauf der Täter flüchtete.

Die Frau liess sich nach dem Vorfall ärztlich untersuchen und erstattete gleichentags Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen.